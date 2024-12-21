Поєдинок відбудеться вже сьогодні, 21 грудня.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес розповів, кого підтримуватиме у реванші між українським боксером Олександром Усиком та британським бійцем Тайсоном Ф'юрі.

Американський боксер каже, що він чекає на захоплюючий поєдинок, у якому, на його думку, переможе Олександр Усик.

"Я йду за Усиком, але це, ймовірно, буде найкращий бій в історії суперважкої ваги. Перший поєдинок вийшов приголомшливим, а Тайсон Ф'юрі зараз виглядає надзвичайно вмотивованим. Тайсон важить 280 фунтів (128 кілограмів - УНІАН), але при цьому не виглядає повним. Він видається сильним. Можливо, додаткова мускулатура допоможе йому цього разу, але все ж таки я залишаюся вірним цьому хлопцю - Усику. Він легендарний боєць, який знає, як діяти у будь-якій ситуації", - підкреслив Бенавідес у коментарі для Sean Zittel.

Відео дня

Відомо, що реванш Усик - Ф'юрі відбудеться вже сьогодні, 21 грудня в Ер-Ріяді. В травні цього року у поєдинку за звання абсолютного чемпіона український спортсмен здобув перемогу над британцем роздільним рішенням суддів.

Реванш Усик - Ф'юрі - останні новини

Як писав УНІАН, на церемонії зважування Олександр Усик перед поєдинком з британцем Тайсоном Ф’юрі розгорнув прапор із написом "Free Azovstal Defenders". Спортсмен зробив це двічі за церемонію, аби нагадати світові про захисників Азовсталі, які перебувають у російському полоні.

Також стало відомо, що переможець реваншу отримає унікальний подарунок, а саме пам'ятний пояс на честь 50-ї річниці "Гуркоту в джунглях", який присвячений легендарному поєдинку, що відбувся у Заїрі в жовтні 1974 року, коли Мухаммед Алі нокаутував Джорджа Формана у восьмому раунді.

Вас також можуть зацікавити новини: