Між спортсменами відбулася завершальна битва поглядів, яка вона протривала кілька секунд, поки не відвернувся Ф’юрі.

Український боксер Олександр Усик на церемонії зважування перед поєдинком з британцем Тайсоном Ф’юрі розгорнув прапор із написом "Free Azovstal Defenders" ("Звільніть захисників "Азовсталі").

Він це зробив це двічі за церемонію, щоб нагадати світові про захисників Азовсталі, які перебувають у російському полоні: на початку, коли його оголошував ведучий, та в кінці - після зважування, коли він стояв поруч зі воїм суперником.

Як пише "Суспільне Спорт", український боксер встановив рекордну вагу - 102,5 кг, що на 1,3 кг більше, ніж перед першим боєм. Тайсон Ф’юрі важить 127,4 кг, що майже на 8,6 кг більше за його колишній результат.

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Також між спортсменами відбулася завершальна битва поглядів, яка вона протривала кілька секунд, поки не відвернувся Ф’юрі.

Бій Усик Ф’юрі - останні новини

Нагадаємо, бій між Усіком і Ф'юрі за звання об'єднаного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі відбудеться в ніч із суботи на неділю, 22 грудня.

16 грудня спортсмени прибули на поєдинок в Ер-Ріяд. Вони влаштували "церемонію прибуття", зійшовши з літака у прямому ефірі. Під час розмови з ведучою шоу українець заявив, що впевнений у своїй перемозі, проте наголосив, що Ф'юрі залишається складним суперником.

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