Переможець отримає культовий пояс на честь ріічниці легендарного поєдинку між Мухаммедом Алі та Джорджом Форманом.

У Ер-Ріяді 21 грудня відбудеться бій у суперважкій вазі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO. У поєдинку змагатимуться український боксер Олександр Усик та британський боєць Тайсон Ф'юрі.

Водночас президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив у своїх соцмережах, що переможець цього бою отримати пам'ятний пояс на честь 50-ї річниці "Гуркоту в джунглях". Йдеться про легендарний поєдинок, який відбувся у Заїрі в жовтні 1974 року, коли Мухаммед Алі нокаутував Джорджа Формана у восьмому раунді.

За словами Сулеймана, цей пояс "розроблений у серці Африки". Ремінець із золотою та леопардовою гамою має золоті пластини, які символізують професійний шлях Усика та Ф'юрі.

Реванш Усик - Ф'юрі - останні новини

Як писав УНІАН, Усик і Ф'юрі вже прибули на поєдинок в Ер-Ріяд. Вони влаштували "церемонію прибуття", зійшовши з літака у прямому ефірі. Під час розмови з ведучою шоу українець заявив, що впевнений у своїй перемозі, проте наголосив, що Ф'юрі залишається складним суперником.

Водночас тренер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера Малік Скотт розповів, хто переможе у реванші Усик - Ф'юрі:

"Уболівальники думають, що він (Ф'юрі - УНІАН) більший, тому він може просто підійти до нього. Дідько, ніхто не може просто підійти до Олександра Усика. Я думаю, що Ф'юрі отримає ще більше побоїв, якщо він просто підійде до нього. Він потраплятиме у всілякі пастки. Я просто не думаю, що Ф'юрі зможе побити Усика. Я дійсно не думаю".

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