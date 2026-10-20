Шанси потрапити до 'Формули-1' 'дуже маленькі', - український автогонщик Бондарев

Він також розповів про свою кар'єру та що не має зарплати.

Шанси потрапити до "Формули-1" "дуже маленькі", для цього потрібно мати спонсорів, фінанси та результати. Про це в інтерв’ю "Чемпіону" сказав 16-річний український автогонщик Олександр Бондарев, який представляє "Академію Вільямс".

Відповідаючи на запитання, як протягом сезону відбувалася взаємодія з колективом "Формули-1", гонщик зауважив, що "вони дуже нам допомогли закінчити з "Ф-4", бо складно повірити, скільки проблем у нас було".

"Тому, після гонки в Муджелло я сказав: "Все, я не хочу більше їхати "Формулу-4" в цьому році". Я хотів показати "Вільямс", що те, що відбувалось в італійській "Формулі-4" цього року, - це не я, що я пілот набагато вищого рівня. І я це зробив", - сказав Бондарев.

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Він додав, що попросив шукати місце у FREC, адже "знав, що хтось у літню перерву піде, так само як я зробив з "Ф-4", не захоче більше їхати у останні етапи регіональної "Формули".

"Тому ми разом шукали місце, і ми його знайшли. І з першого вікенду я вже себе підтвердив: це той рівень, на якому я маю їздити", - розповів спортсмен.

Розмова з керівником "Вільямс"

Бондарев також розповів, що спілкувався з керівником "Вільямс" на вікенді "Формули-1" у Баку.

"Спілкувались загалом про "Ф-1", про цей сезон, про наступний рік. Коли я приїхав до Азербайджану, ми вже зробили два тести, тому я йому розповів, як пройшли тренування з новою командою", - зазначив він.

На запитання, чи є якийсь довгостроковий план на майбутнє щодо заробляння очок суперліцензії, які необхідні для потрапляння до "Формули-1", гонщик зауважив, що про це вони не розмовляли.

"Для нас немає сенсу поспішати і стрибати з "регіоналки" у "Формулу-2". Якщо я буду достатньо швидким пілотом, щоб потрапити до "Формули-1", мені просто треба один сезон у "Ф-2". Тому я вважаю, що про це зараз багато думати не треба, треба просто бути сфокусованим на наступному сезоні, і потім, якщо він пройде гарно, то про перехід у "Формулу-3", - сказав Бондарев.

Труднощі з потраплянням до "Формули-1"

Відповідаючи на запитання, що він вважає найбільшими труднощами для потрапляння до "Формули-1", і чи є це фінанси, конкуренція чи щось іще, автогонщик підкреслив: "Все. Шанси потрапити у "Формулу-1" дуже маленькі".

За його словами, для цього потрібно мати спонсорів, фінанси та результати, а також перемагати в кожній категорії, щоб мати шанси потрапити до "Формули-1".

"Я вважаю, що якщо навіть однієї з цих частин не буде, то шансів нема. Я багато працюю з "Вільямс", я багато працюю сам, зараз у нас дуже велика перерва перед наступним сезоном", - розповів спортсмен.

Очікування та реальність

Крім того, на запитання, що у професії гонщика не відповідає очікуванням людей, Бондарев зазначив, що багато людей думає, що "тут, як у футболі, коли в другій чи в третій лізі, тобі вже платять гроші, а тут такого й близько нема".

"Тобі треба інвестувати дуже багато часу і дуже багато фінансів, щоб навіть мати можливість потрапити у "Формулу-1". Бо мене в школі питають: "А яка в тебе зарплата?". У мене немає зарплати, я тільки на початку кар'єри. Треба дуже сильно працювати, щоб мати цю можливість", - розповів він.

Спортивні перемоги українців

Як повідомлялося, у лютому в Катарі відбулися останні перегони фінального етапу "Формули-4" Близького Сходу, у яких Бондарев офіційно став чемпіоном сезону. До цього він перемагав лише у заліку новачків E4 у 2025 році.

А нещодавно відбувся матч другого туру основного етапу "Ліги чемпіонів" сезону 2026/27, у якому зустрілись донецький "Шахтар" та грецький АЕК. Поєдинок закінчився з рахунком 3:1 на користь української команди.

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