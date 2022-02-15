Тайсон Ф'юрі змістив Олександра Усика з першого місця в рейтингу найкращих супертяжів.

У незалежному комп'ютерному рейтингу BoxRec серед боксерів суперважкого дивізіону сталися зміни.

Український чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик втратив лідерство і тепер займає друге місце. Першу ж позицію зайняв британський чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

Згідно з новою інформацією, опублікованою на сайті BoxRec, у Ф'юрі 485,9 бала, а у Усика – 429,4.

Варто відзначити, що з осені 2021 року обидва спортсмени не проводили боїв, проте автоматична система, яка складає даний рейтинг, вивела на перше місце британця.

Також втратив одну позицію британський боксер Ентоні Джошуа, він опустився з другого місця на третє. Діліан Уайт втратив відразу дві позиції, опустившись з третього рядка на п'ятий. Четверте місце тепер займає Деонтей Вайлдер, який був нокаутований Тайсоном Ф'юрі.

Додамо, що в рейтингу незалежно від вагової категорії Усик також втратив одну позицію і тепер займає четверте місце. Найкращим же залишається мексиканець Сауль Альварес, який виступає у другій середній вазі (до 76,2 кг).

Нагадаємо, на перше місце в рейтингу суперважковаговиків українець Олександр Усик вийшов після перемоги над Ентоні Джошуа. У вересні 2021 року українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBA, IBF, WBO і IBO.

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