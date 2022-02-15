У незалежному комп'ютерному рейтингу BoxRec серед боксерів суперважкого дивізіону сталися зміни.
Український чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик втратив лідерство і тепер займає друге місце. Першу ж позицію зайняв британський чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі.
Згідно з новою інформацією, опублікованою на сайті BoxRec, у Ф'юрі 485,9 бала, а у Усика – 429,4.
Варто відзначити, що з осені 2021 року обидва спортсмени не проводили боїв, проте автоматична система, яка складає даний рейтинг, вивела на перше місце британця.
Також втратив одну позицію британський боксер Ентоні Джошуа, він опустився з другого місця на третє. Діліан Уайт втратив відразу дві позиції, опустившись з третього рядка на п'ятий. Четверте місце тепер займає Деонтей Вайлдер, який був нокаутований Тайсоном Ф'юрі.
Додамо, що в рейтингу незалежно від вагової категорії Усик також втратив одну позицію і тепер займає четверте місце. Найкращим же залишається мексиканець Сауль Альварес, який виступає у другій середній вазі (до 76,2 кг).
Нагадаємо, на перше місце в рейтингу суперважковаговиків українець Олександр Усик вийшов після перемоги над Ентоні Джошуа. У вересні 2021 року українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBA, IBF, WBO і IBO.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають традиційно Великобританію, а також країни Близького Сходу.