Український боксер чекає можливості відібрати титул WBC у Тайсона Ф'юрі.

Чемпіон світу у хевівейті за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усик прокоментував прибуття в Україну його поясу WBA.

"Малий, ласкаво просимо додому. Я відвезу тебе додому, ти познайомишся зі своїми братами, які на тебе довго чекають. Єдиний наш брат десь ходить… Цигани його захопили, але ми його визволимо", - сказав Усик.

35-річний кримчанин натякнув, що він хоче завоювати титул WBC, який належить британцю Тайсону Ф'юрі. Усик прагне провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з "Циганським королем" та зібрати всі пояси суперважкої ваги у своїх руках. Для повного комплекту не вистачає лише поясу WBC.

Раніше Усик показував пояси IBF, WBO та IBO в багажнику своєї автівки.

Зазначимо, що Ф'юрі планує 23 квітня провести поєдинок проти Ділліана Вайта, а Усик готується до реваншу з Ентоні Джошуа, який орієнтовно пройде наприкінці травня або початку червня.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш