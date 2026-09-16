Авторитетне видання оновило рейтинг супертяжів: на якому місці Усик

Український боксер Олександр Усик, який планує завершити кар'єру поєдинком із Вайлдером, підтвердив свій найвищий статус у королівському дивізіоні: авторитетне британське видання talkSPORT презентувало новий рейтинг найкращих супертяжів світу.
В ньому українцю дісталося перше місце, тоді як його головні конкуренти суттєво втратили позиції.
Цікаво, що попри вік та відсутність пікової форми, 39-річний Олександр Усик продовжує впевнено очолювати список найкращих чинних супертяжів планети. Формуючи ТОП-10, укладачі оцінювали останні виступи та поточний тонус спортсменів.
Одразу за українцем у трійці найсильніших розташувалися Даніель Дюбуа та Агіт Кабаєл. При цьому головна несподіванка чекала на британця Тайсона Ф'юрі - через нестабільні виступи та тривалі паузи він опинився аж на шостій сходинці.
Топ-10 найкращих боксерів надважкої ваги
- Олександр Усик (Україна, 25-0 (16 KO)
- Даніель Дюбуа (Велика Британія, 23-3 (22 KO)
- Агіт Кабаєл (Німеччина, 27-0 (19 KO)
- Філіп Хргович (Хорватія, 21-1 (16 KO)
- Фабіо Вордлі (Велика Британія, 20-1-1 (19 KO)
- Тайсон Ф'юрі (Велика Британія, 36-2-1 (25 KO)
- Френк Санчес (Куба, 26-1 (19 KO)
- Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 36-4 (24 KO)
- Мозес Ітаума (Велика Британія, 14-1 (12 KO)
- Мурат Гассієв (34-2 (27 KO)
Новини боксу
30-річний уродженець Волгограда, російський боксер надважкої ваги Артем Суслєнков кинув виклик українському боксеру Олександру Усику. Росіянин в своєму запропонував українцю провести бій "без політики", але його висміяли.