Авторитетне видання оновило рейтинг супертяжів: на якому місці Усик

Формуючи ТОП-10, укладачі оцінювали останні виступи та поточний тонус спортсменів.

Український боксер Олександр Усик, який планує завершити кар'єру поєдинком із Вайлдером, підтвердив свій найвищий статус у королівському дивізіоні: авторитетне британське видання talkSPORT презентувало новий рейтинг найкращих супертяжів світу.

В ньому українцю дісталося перше місце, тоді як його головні конкуренти суттєво втратили позиції.

Цікаво, що попри вік та відсутність пікової форми, 39-річний Олександр Усик продовжує впевнено очолювати список найкращих чинних супертяжів планети. Формуючи ТОП-10, укладачі оцінювали останні виступи та поточний тонус спортсменів.

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Одразу за українцем у трійці найсильніших розташувалися Даніель Дюбуа та Агіт Кабаєл. При цьому головна несподіванка чекала на британця Тайсона Ф'юрі - через нестабільні виступи та тривалі паузи він опинився аж на шостій сходинці.

Топ-10 найкращих боксерів надважкої ваги

Олександр Усик (Україна, 25-0 (16 KO)

Даніель Дюбуа (Велика Британія, 23-3 (22 KO)

Агіт Кабаєл (Німеччина, 27-0 (19 KO)

Філіп Хргович (Хорватія, 21-1 (16 KO)

Фабіо Вордлі (Велика Британія, 20-1-1 (19 KO)

Тайсон Ф'юрі (Велика Британія, 36-2-1 (25 KO)

Френк Санчес (Куба, 26-1 (19 KO)

Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 36-4 (24 KO)

Мозес Ітаума (Велика Британія, 14-1 (12 KO)

Мурат Гассієв (34-2 (27 KO)

Новини боксу

30-річний уродженець Волгограда, російський боксер надважкої ваги Артем Суслєнков кинув виклик українському боксеру Олександру Усику. Росіянин в своєму запропонував українцю провести бій "без політики", але його висміяли.

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