Володимир Кличко радий, що WBA дала "зелене світло" на його бій з Джошуа

Менеджер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка Бернд Бенте прокоментував рішення WBA про санкціонування бою українця проти чемпіона світу за версією WBA британця Ентоні Джошуа. Про це повідомляє boxingnews.com.ua.

"Ми дуже раді такому рішенню WBA. Володимир завжди з гордістю носив титул суперчемпіона WBA, і він хоче повернути собі цей титул. Він з самого початку дав зрозуміти, наскільки для нього важливо, щоб титул WBA був на кону в його наступному бою", — сказав Бенте.

Для того, щоб зустріч між Джошуа і Кличко відбулася, британець має 10 грудня захистити свій титул чемпіона світу за версією IBF в бою проти американця Еріка Моліни.

Читайте такожБій Кличко - Джошуа стане подією десятиліття - екс-чемпіон світу Форман"Сподіваюся, Ентоні Джошуа виграє свій бій проти Моліни, і ми зможемо в березні або квітні організувати бій-мрію — поєдинок двох олімпійських чемпіонів, старого і молодого лева. Кожен уболівальник боксу хоче бачити цей бій", - підкреслив представник Кличка.

У команді Джошуа також ради рішенням WBA, про що заявив менеджер британця Едді Хірн.

"Було складно дочекатися офіційного схвалення, але тепер ми щасливі почути таку звістку від WBA. Тепер можна домовлятися з Бенте і командою Кличка. Звичайно, з розумінням, наскільки зараз важлива перемога над Моліною", - заявив Хирн.

Нагадаємо, вчора WBA санкціонувала бій Кличка і Джошуа, на кону якого виставить свій "супер" пояс.