Усик розповів про вуличну бійку десятирічної давнини (відео)

Спортсмен згадав про конфлікт на вулиці з великою компанією.

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик дав відверте інтерв'ю, в якому, зокрема, розповів про вуличну бійку з невідомими десятирічної давнини.

Запис интерв'ю публікує You-Tube канал ОТДУШИВДУШУ,.

«У 2008 році група людей хотіла нас побити, але у них нічого не вийшло. Ми втрьох побили чоловік десять. Вони відштовхнули нашого друга і почали кричати: "чого Ви тут ходите, фраєри. Зараз підете нам купувати сигарети". Ну а ми не знітилися і стали бити ногами», — згадав боксер.

Усик повинен був провести 11 травня бій за титул абсолютного чемпіона світу з Муратом Гассієвим з Росії, але пошкодив руку під час підготовки до бою. Бій попередньо, перенесено на один з літніх місяців. Організатори поєдинку з WBSS підтвердили, що бій, як і раніше, пройде в Джидді (Саудівська Аравія).