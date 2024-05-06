На момент загибелі Пєлєшенку було 30 років.

На війні загинув український важкоатлет Олександр Пєлєшенко. Про це повідомив державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк на своїй сторінці у Facebook.

"Війна забирає найкращих... Захищаючи Україну від загарбників, сьогодні, 6 травня, героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко", - написав він.

На момент загибелі Пєлєшенку було 30 років, у ЗСУ він мобілізувався з початком повномасштабного вторгнення.

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Пєлєшенко був чемпіоном Європи з важкої атлетики 2016-го і 2017 року. Був учасником Олімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро де посів четверте місце.

Раніше повідомлялося про загибель на фронті колишнього гандболіста Сергія Чуприни. Також на війні загинув багаторазовий чемпіон, професійний веслувальник Дмитро Губанов, який був бронзовим призером чемпіонату Європи.

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