На думку Кополовця, скоріш за все Тимощука "опрацювали" російські спецслужби.

Колишній футболіст львівських "Карпат" Михайло Кополовець поділився думками щодо зрадника України, колишнього футболіста збірної України Анатолія Тимощука. Як повідомляє SPORT.UA, він вважає, що Тимощук за бажанням міг показати свою позицію щодо вторгнення РФ в Україну.

"Я не говорю про зірок, то продажні люди. Тимощук всім показував, що він щирий українець, а потім так зрадити це все... Я намагався зрозуміти, чому він так робить. Зрозуміло, що там сім'я, бізнес. Але зрадити своїх людей – для мене це не варте грошей", - сказав він.

Спортсмен вважає, що Тимощук міг знайти механізм, щоб виїхати звідти в Європу. Для цього, може, треба було "щось продати".

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"Бо це твій народ – твої рідні та близькі всі тут. Я думаю, що цих людей для нас вже немає. Про них треба забувати, таких багато, на жаль. Це так, але нам треба рухатись далі", - наголосив Кополовець.

Він думає, що Тимощука "опрацювали" російські спецслужби та цілком можливо, що Тимощуку "промили мозок".

"Подивіться, в якій він команді працював стільки років. В "Зеніті". Звичайно, з ним працювали, 100%. Але ми ж не знаємо всіх нюансів, може він не мав шансу звідти виїхати. Хоча, може, він вже і мізками їхній, ми ж не знаємо", - каже Колоповець.

Зрада Тимощука: що відомо

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні розгляне позов колишнього футболіста "Шахтаря" і збірної України Анатолія Тимощука проти Української асоціації футболу (УАФ), в якому він оскаржує рішення про позбавлення його титулів і заборону на футбольну діяльність в Україні.

Колишній гравець збірної України вважає, що його незаконно позбавили всіх нагород та титулів в українському футболі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Тимощук залишився працювати асистентом головного тренера в російському "Зеніті" і жодного разу публічно не висловився проти війни в Україні. Колишній футболіст збірної України у 2022 році зіграв за пітерський "Зеніт" в матчі легенд проти московського "Спартака".

УАФ анулювала тренерський диплом Тимощука, викреслила його з реєстру гравців збірної України, а також позбавила всіх регалій (він був рекордсменом за кількістю зіграних матчів у футболці збірної України). До того ж Луцька міськрада позбавила Тимощука звання почесного громадянина міста.

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