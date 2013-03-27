Україна побореться за право проведення Чемпіонату Європи з плавання

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший віце-президент Федерації плавання України, новообраний голова виконкому ФПУ Дмитро Качуровський.

За його словами, пріоритетним завданням для українського плавання є завоювання двох медалей на Олімпійських іграх 2016 року.

“Для досягнення цієї мети ми маємо намір трансформувати федерацію в самостійну й незалежну від держави організацію. Нам необхідно навчитися активно просувати та відстоювати інтереси України в європейській (LEN) і світовій (FINA) федераціях плавання, а також проводити заходи міжнародного рівня з вигодою для нашої країни”, - сказав Д.Качуровський.

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Він також зазначив, що федерація стане активним учасником підготовки збірної України з плавання, організувавши взаємодію з кращими українськими та зарубіжними фахівцями. Залучити тренерів планується вже найближчим часом.

“Це дозволить розраховувати, як мінімум, на дві медалі на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро”, - сказав віце-президент ФПУ.