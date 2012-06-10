До рук міліції потрапив "самопальний" квиток на Євро-2012

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

24-річний харків’янин власноруч виготовив квиток за допомогою лазерного принтера та продав його 26-річному місцевому жителю, який у свою чергу звернувся до міліції.

Правоохоронці вилучили квиток та направили його на експертизу. Вирішується питання про порушення кримінальної справи щодо зловмисника.