До рук міліції потрапив "самопальний" квиток на Євро-2012
22:51, 10 червня 2012Спорт
1092
У Харкові правоохоронці затримали місцевого мешканця, який продав фальшивий квиток на матч Євро-2012 між збірними Нідерландів та Данії.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.
24-річний харків’янин власноруч виготовив квиток за допомогою лазерного принтера та продав його 26-річному місцевому жителю, який у свою чергу звернувся до міліції.
Правоохоронці вилучили квиток та направили його на експертизу. Вирішується питання про порушення кримінальної справи щодо зловмисника.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter