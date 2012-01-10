Чисора: Кличко впаде у восьмому раунді

Британський боксер-важковаговик Дерек ЧИСОРА, який 18 лютого проведе бій з Віталієм КЛИЧКОМ, заявив, що він нокаутує українця у восьмому раунді.

"Вісім - моє улюблене число, і Віталій впаде у восьмому раунді", - заявив Д.ЧИСОРА на офіційній прес-конференції 9 січня, повідомляє Лента.руз посиланням на інтернет-видання BoxingScene.com.

Британець сказав, що В.КЛИЧКО і його молодший брат Володимир убили його улюблений вид спорту, оскільки їхні бої нецікаво дивитися. Д.ЧИСОРА вважає, що в бою з КЛИЧКОМ-старшим за нього вболіватимуть люди у всьому світі.

Як повідомляє інтернет-видання Fightnews.com, В.КЛИЧКО на прес-конференції сказав, що їхні з братом бої називають нудними, тому що вони завжди перемагають. "Нам треба зустрітися з кимсь, хто може побити нас. Думаю, Дерек може це зробити", - заявив українець.

Бій КЛИЧКО-ЧИСОРА відбудеться в Мюнхені на стадіоні Olympiahalle. У цьому поєдинку український боксер захищатиме титул чемпіона світу, що належить йому, за версією WBC (Всесвітня боксерська рада).