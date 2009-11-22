Українська триатлоністка виграла етап Кубка Європи

Українська триатлоністка Юлія САПУНОВА стала чемпіонкою етапу Кубка Європи, що проходив у Ізраїлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК України, лідер української збірної, яка днями очолила рейтинг U-23, підтвердила свій високий клас і на дорослих змаганнях. Фінішувавши з часом 02:08:36, наша спортсменка виборола «золото».

За крок від п’єдесталу завершив ці змагання Данило САПУНОВ.

За словами президента Федерації триатлону України Андрія БІЛЬДИ, загалом сезон для українців видався успішним, і наразі спортсмени йдуть на заслужений відпочинок.

“Вже в березні в Австралії на них чекатимуть нові старти, а отже, й нові перемоги на які ми так усі сподіваємось”, - зауважив президент Федерації триатлону.