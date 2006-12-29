Остін пообіцяв забрати щелепу Кличка в коробочці
Претендент йшов до чемпіонського бою все життя
Рей Остін, який, швидше за все, стане черговим опонентом чемпіона IBF (Міжнародна федерація боксу) Володимира Кличка, заявив, що нокаутує українця. На підтвердження своєї думки, претендент пообіцяв привезти щелепу суперника з Німеччини до Америки, причому протягом інтерв`ю він повертався до цього образу чотири рази.
"Багато хто не вважає мене найбільш гідним претендентом на цей бій, хай так. Я також знаю, що Кличка називають кращим важкоатлетом. Сподіваюся, про мене говоритимуть те ж саме, коли я привезу додому його щелепу в коробочці", - сказав Остін в інтерв`ю інтернет-виданню boxingtalk.com.
Американець висловив сподівання, що на зустріч з українцем будуть призначені об`єктивні судді. На думку Остіна, їх присутність повинен забезпечити його промоутер Дон Кінг. Обов`язковий претендент IBF відзначив також, що він ішов до чемпіонського бою все життя і готується до нього, як до головної події своєї спортивної кар`єри.
Імовірно поєдинок Кличко - Остін відбудеться на початку березня 2007 року в Німеччині, хоча контракт ще не підписаний. Кілька днів тому офіційний представник українця повідомив, що об`єднувальний бій з чемпіоном за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Олегом Маскаєвим не відбудеться, проте і ця інформація поки носить неофіційний характер.