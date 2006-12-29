Остін пообіцяв забрати щелепу Кличка в коробочці

Рей Остін, який, швидше за все, стане черговим опонентом чемпіона IBF (Міжнародна федерація боксу) Володимира Кличка, заявив, що нокаутує українця. На підтвердження своєї думки, претендент пообіцяв привезти щелепу суперника з Німеччини до Америки, причому протягом інтерв`ю він повертався до цього образу чотири рази.

"Багато хто не вважає мене найбільш гідним претендентом на цей бій, хай так. Я також знаю, що Кличка називають кращим важкоатлетом. Сподіваюся, про мене говоритимуть те ж саме, коли я привезу додому його щелепу в коробочці", - сказав Остін в інтерв`ю інтернет-виданню boxingtalk.com.

Американець висловив сподівання, що на зустріч з українцем будуть призначені об`єктивні судді. На думку Остіна, їх присутність повинен забезпечити його промоутер Дон Кінг. Обов`язковий претендент IBF відзначив також, що він ішов до чемпіонського бою все життя і готується до нього, як до головної події своєї спортивної кар`єри.

Імовірно поєдинок Кличко - Остін відбудеться на початку березня 2007 року в Німеччині, хоча контракт ще не підписаний. Кілька днів тому офіційний представник українця повідомив, що об`єднувальний бій з чемпіоном за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Олегом Маскаєвим не відбудеться, проте і ця інформація поки носить неофіційний характер.

Лента.ру