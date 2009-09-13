Скандал на US Open: американка погрожувала заткнути м'яч в горло судді

Другий півфінал Відкритого чемпіонату США з тенісу між двома екс-першими ракетками світу американкою Сереною Уїльямс і бельгійкою Кім Клейстерс завершився у суботу в Нью-Йорку скандалом і призначенням представниці США штрафного очка, що стало вирішальним в поєдинку.

Серена подавала за рахунку 6:4, 6:5 на користь Клейстерс, яка вела і в цьому геймі з рахунком 30:15. Не потрапивши в корт з першої подачі, американка виконувала другу, коли жінка-арбітр на лінії зафіксувала у неї заступ (при виконання подачі не можна наступати на лінію корту). Уїльямс-молодша наблизилася до лайнсмена, трясучи м`ячем і ракеткою.

"Богом присягаюся... Зараз візьму цей м`яч і заткну в твоє горло. Чуєш? Богом присягаюся", - приводить агентство Рейтер те, що сказала тенісистка судді.

Серена після цього збиралася знову подавати - тепер уже у Клейстерс був матч-бол на подачі суперниці, - але головний арбітр матчу не дала їй цього зробити. На корт був викликаний головний суддя турніру, який, вислухавши лайнсмена, погодився з тим, що з американську тенісистку потрібно оштрафувати на очко. Таким чином, рахунок в матчі став 6:4, 7:5 на користь Клейстерс, яка пробилася у фінал.

У фінальному матчі в неділю на US Open Клейстерс зіграє з представницею Данії Каролін Возняцки, що виграла у ще однієї бельгійки Яніни Вікмайер, - 6:3, 6:3.

РИА Новости