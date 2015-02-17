Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, ПСЖ - "Челсі": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Парижі відбудеться матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому ПСЖ прийме на своєму полі англійський "Челсі" (Лондон).

Це буде перша гра 1/8 фіналу турніру.

В осінній частині нинішнього сезону ПСЖ підтвердив статус одного з фаворитів Групи F Ліги чемпіонів, посівши 2-е місце слідом за іспанською "Барселоною", Команда набрала 13 очок, випередивши голландський "Аякс" і кіпрський АПОЕЛ. Разом з тим, команда вкрай нерівно виступає в чемпіонаті Франції і, на даний момент, ділить 2-3 місця в національній першості з "Марселем" - команди набрали по 49 очок. Лідером першості є "Ліон", на рахунку якого 51 бал.

У свою чергу, лондонський "Челсі" в нинішньому сезоні ще не програв жодного матчу в ЛЧ, здобувши 4 перемоги при 2 нічиїх у групі з німецьким "Шальке-04", португальським "Спортингом" і словенським "Марібором" - 14 очок, 1-е місце. В англійській Прем'єр-лізі "Челсі" впевнено йде на 1-му місці, набравши 59 очок і випереджаючи "Манчестер Сіті" на 7 очок, а "Манчестер Юнайтед" - на 12.

"Челсі", на відміну від ПСЖ, є володарем Кубка європейських чемпіонів, вигравши цей трофей одного разу - в сезоні 2011/12.

На котируваннях букмекерських контор команди представляються абсолютно рівноцінними суперниками. На перемогу французів ставки приймаються з розрахунку 2,65 до 1, на перемогу "Челсі" - 2,66 до 1, а на нічию - 3,06 до 1.

Стартові склади команд:

ПСЖ: 30. Сірігу, 5. Маркіньос, 17. Максвелл, 32. Давід Луіс, 2. Тьяго Силва, 23. Ван дер Віль, 9. Кавані, 14. Матюіді, 24. Верратті, 10. Ібрагімовіч, 22. Лавессі

Запасні: 1. Дюшез, 6. Камара З., 21. Дінь, 25. Рабьо, 27. Пасторе, 15. Баебек, 34. Кімпембе

Челсі: 13. Куртуа, 24. Кехілл, 28. Аспілікуета, 2. Іванович, 26. Террі, 21. Матіч, 4. Фабрегас, 7. Рамірес, 10. Азар, 22. Вілліан, 19. Діего Коста

Запасні: 1. Чех, 3. Філіпе Луїс, 5. Зума, 23. Куадрадо, 8. Оскар Жуніор, 18. Ремі, 11. Дрогба