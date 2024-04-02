Користувачі соцмереж зазначали, що дизайн номера "44" схожий на символ підрозділу СС.

Компанія Adidas змінить дизайн цифри "4" на формі футбольної збірної Німеччини до Євро-2024 через схожість її із символом нацизму. Зазначається, що через дизайн шрифту на футболках номер 44 нагадує подвійну руну "зіг", яка служила символікою нацистських підрозділів СС.

Як пише CNN, Федерація футболу Німеччини заявила, що раніше надіслала номери від 1 до 26 до УЄФА для перевірки, і що "жодна із залучених сторін не побачила жодної близькості до нацистської символіки в процесі створення дизайну майки". дизайн". Асоціація заявила, що сприймає це питання "дуже серйозно" і розробляє "альтернативний дизайн" для цифри.

Хоча номер 44 наразі не використовується чоловічими чи жіночими командами Німеччини, офіційний постачальник уніформи Adidas дозволив клієнтам персоналізувати форми за допомогою номерів від 00 до 99 та назви довжиною до 10 літер. Отримані зображення, створені онлайн-магазином Adidas, потім широко поширювалися в мережі.

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Представник Adidas Олівер Брюгген раніше заявив німецьким ЗМІ, що гігант спортивного одягу "заблокує номер 44 якомога швидше".

"В Adidas працюють люди з приблизно 100 країн. Наша компанія підтримує різноманітність та інклюзивність, і ми активно ведемо кампанію проти ксенофобії, антисемітизму, насильства та ненависті в усіх формах", - заявив він.

Як зазначає CNN, станом на вівторок можливість персоналізувати майку німецької команди була видалена з веб-сайтів Adidas, хоча вона залишається актуальною для форми інших націй.

Раніше Міністерство закордонних справ Німеччини закликало футбольних вболівальників Англії та Шотландії пам'ятати про обмеження споживання пива в країні під час Євро-2024, адже воно "може бути міцнішим, ніж у Великій Британії".

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