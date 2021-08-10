Український нардеп не має сумнівів, що Ярослава Магучіх – патріот України.

Український борець на Олімпіаді та чинний нардеп Жан Беленюк заступився за українську легкоатлетку Ярославу Магучіх, яку зацькували за обійми з російською спортсменкою.

Прокоментував ситуацію він телеканалу НАШ.

На думку нардепа, представники української делегації на Олімпіаді-2020 повинні були роз’яснити спортсменам, як їхні ті чи інші дії можуть бути оцінені в інформаційному просторі.

"По-перше, ні на секунду не сумніваюсь, що Ярослава Магучіх є патріотом України і вона реально герой, бо боролася за таку медаль. З приводу цькування дитини, якій 19 років, я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз’яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що проблема полягає саме в цьому", - зазначив Беленюк.

Український нардеп не має сумнівів, що Магучіх – патріот України, а з росіянкою обіймалася у стані ейфорії від перемоги.

"Я впевнений на 100%, що Ярослава це зробила в момент, коли ти стаєш олімпійським призером і знаходишся в стані ейфорії, вона щиро обійняла свою конкурентку, з якою вони змагалися", - сказав він.

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19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала в суботу бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.

Згодом у мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене одразу після змагань, остання тримала прапор Олімпійського комітету Росії.

В Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучіх з росіянкою. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що триває російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження та відповідальність.

Також заступниця глави Міноборони підтвердила, що бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної ввійшли 60 армійських спортсменів.

Перемога Беленюка на Олімпіаді у Токіо: що відомо

Український борець греко-римського стилю, депутат Верховної Ради Жан Беленюк у фіналі Олімпіади в Токіо здолав угорського спортсмена Віктора Лорінца й здобув для України перше "золото" на Іграх в Токіо.

Після перемоги Беленюк станцював гопак й спричинив фурор у мережі таким запальним танцем:

Автор: Денис Прядко