У відомстві кажуть: у країнах Євросоюзу спортом регулярно займаються близько 38% людей.

Понад половина українців (57,9%) не займаються спортом, при цьому 15,6% роблять це на регулярній основі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Міністерством молоді та спорту.

Згідно з даними дослідження, постійно займаються спортом 4,8% респондентів, регулярно - 10,8%, подеколи - 22,5%, не займаються - 57,9%, 3,9% не змогли відповісти на це запитання.

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний в ефірі телемарафону підкреслив, що у країнах Євросоюзу спортом регулярно займаються близько 38% людей.

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"Наш пріоритет у тому, щоб українці почали більше часу приділяти собі, своєму здоров’ю та здоровому способу життя", – сказав Бідний.

Спорт в Україні - останні новини

У грудні стало відомо, що українські вболівальники зможуть знову повернутися на трибуни стадіонів. Міністерство молоді та спорту разом із МВС уже розробили чіткий перелік заходів безпеки, аби повернути вболівальників на трибуни стадіонів.

Як приклад наводять концерти, або ж кінотеатри, які мають змогу відвідувати українці і там система працює досить ефективно. Тому на черзі - спортивні заходи. Українські вболівальники із початку повномасштабного вторгнення стежили за своїми кумирами лише з екранів.

Також УНІАН повідомляв, що у Рівному відкрили незвичайний спортивний майданчик.

Грати на нього вийшли поранені бійці, які нині на реабілітації в обласному шпиталі, ветерани, професійні інва-спортсмени, а також школярі.

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