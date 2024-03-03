За словами Арона Д’Соузи, усі спортсмени на Іграх змагатимуться як окремі особи, а не як представники країн.

Російські спортсмени зможуть виступити на так званій "Олімпіаді на стероїдах". Про це в коментарі росЗМІ сказав президент проекту Арон Д’Соуза.

Він розповів, що росіян буде допущено на турнір без обмежень.

"Всі спортсмени на "Олімпіаді на стероїдах" змагатимуться як окремі особи, а не як представники держав", - зазначив Д’Соуза.

"Олімпіада на стероїдах"

Enhanced Games ("Олімпіада на стероїдах" або "Покращені ігри") - запланований на 2025 рік міжнародний турнір, де спортсмени не складатимуть допінг-тести.

Проект очолює австралійський бізнесмен Арон Д’Суза та реалізується за підтримки американського мільярдера, засновника платіжної системи PayPal Пітера Тіля. Точну дату та місце проведення змагань наразі не визначено.

Участь російських спортсменів в Олімпіаді-2024 - останні новини

Спортсменів з РФ і Білорусі допустили до участі в Олімпіаді, що відбудеться цього року у Парижі. При цьому спортсмени з цих країн зможуть брати участь в Олімпійських іграх лише у нейтральному статусі.

Крім того, на змаганнях на жодному офіційному об'єкті і офіційному заході не буде демонструватися прапор, гімн, кольори або будь-яка інша ідентифікація Росії або Білорусі. Також не будуть запрошені урядові або державні чиновники цих країн.

Згодом зірки українського спорту виступили проти допуску росіян до Олімпіади-2024.

Низка українських спортсменів записали звернення, в якому виступили проти скандального рішення МОК. Участь у ролику взяли Андрій Ярмоленко, Марта Костюк, Жан Беленюк, Михайло Романчук, Анна Рижикова та Ярослава Магучіх.

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