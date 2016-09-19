На Іграх-2016 українські паралімпійці встановили 109 рекордів

Паралімпійці України на Іграх у Ріо-де-Жанейро встановили 109 рекордів у трьох видах спорту. Про це у Facebook повідомив Національний паралімпійський комітет України.

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У плаванні встановлено 94 рекорди, в легкій атлетиці – 14, у пауерліфтингу – 1 рекорд.

Серед них 22 рекорди світу – 19 у плаванні, 3 – в легкій атлетиці.

Також 32 паралімпійські рекорди (26 у плаванні, 5 – з легкої атлетики та 1 з пауерлфітингу), 54 рекордів Європи (49 – в плаванні, 6 – в легкій атлетиці).

Як повідомлялось, для України ці ігри стали рекордними і за кількістю медалей – наша збірна завоювала 41 золоту залишилася на третій позиції в медальному заліку Паралімпіади. У США залишилося 40 медалей найвищої проби. Країною-переможцем Паралімпіади стала збірна Китаю, яка набрала 239 медалей, в тому числі 107 золотих. Друге місце зайняла Великобританія - 147 медалей, з яких 64 найвищої проби.