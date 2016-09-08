Білоруського чиновника позбавили акредитації за демонстрацію прапора РФ на церемонії відкриття Паралімпіади

Міжнародний паралімпійський комітет прийняв рішення анулювати акредитацію члена делегації Білорусі в Ріо-де-Жанейро, який демонстративно розмахував прапором РФ під час церемонії відкриття Паралімпіади, повідомив у своєму Twitter директор по зв'язках з громадськістю МПК Крейг Спенс.

"МПК анулювала акредитацію людини, яка ніс російський прапор у складі білоруської делегації на церемонії відкриття", - написав Спенс.

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Раніше в ЗМІ вже опублікували ім'я чиновника, яким виявився директор Республіканського центру олімпійської підготовки з легкої атлетики Андрій Фомочкін. Примітно, що він народився в російському Армавірі (Краснодарський край).

Про те, чи будуть застосовуватися санкції до збірної Білорусі в цілому, поки нічого не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, інцидент з делегацією збірної Білорусі, один із членів якої з'явився на церемонії відкриття Ігор з російським прапором, стався в ніч на четвер на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро, де і відбулася церемонія відкриття Паралімпіади.