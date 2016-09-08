Відкриття Паралімпіади: делегат від Білорусі йшов із російським прапором (фото, відео)

Перш ніж прапор у нього забрали, чоловік пройшов по стадіону кілька десятків метрів. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Як відомо, спортсмени з РФ не змогли взяти участь в Паралімпійських іграх, оскільки Паралімпійський комітет Росії (ПКР) був тимчасово відсторонений через доповідь незалежної комісії ВАДА про державну підтримку вживання допінгу у Росії.

Після рішення про відсторонення спортсменів з РФ делегація Білорусі пообіцяла пронести російський прапор на церемонії відкриття на знак підтримки російських паралімпійців.

Однак, як повідомляли російські ЗМІ, МПК прямо заборонив білоруській збірній це робити, заявивши, що таку поведінку буде розцінено як політичний жест.

В МПК заявили, що намагаються встановити особу порушника, після цього буде прийнято рішення про дисциплінарні заходи.

Паралімпійські ігри проходять в Ріо-де-Жанейро з 7 по 18 вересня.