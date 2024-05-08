Зникнення трофея породило чутки про те, що його загубили під час божевільної гри в покер або продали в рахунок погашення боргів.

Трофей, завойований Дієго Марадоною за виступи на чемпіонаті світу 1986 року, знову з'явився на світ після того, як його не було протягом десятиліть, і тепер виставлений на аукціон.

Марадона отримав трофей "Золотий м'яч" після того, як привів Аргентину до перемоги на турнірі в Мексиці, де він забив свій скандальний гол "рука Бога" у ворота Англії у чвертьфіналі, пише Sky News.

Марадона, який помер 2020 року у віці 60 років, був нагороджений трофеєм "Золотий м'яч" як найкращий гравець турніру під час церемонії в Парижі 1986 року.

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Однак нагорода загадковим чином зникла, і її місцезнаходження було невідоме протягом десятиліть.

Тепер аукціонний дім Aguttes заявляє, що наступного місяця трофей піде з молотка в Парижі, і очікується, що трофей "принесе мільйони завдяки своїй унікальності".

Зникнення трофея породило чутки про те, що його було загублено під час божевільної гри в покер або продано в рахунок погашення боргів.

Інші стверджували, що Марадона зберігав трофей у сейфі в банку Неаполя, який був пограбований місцевими гангстерами 1989 року, коли він грав за "Наполі" в Італії.

Згідно з однією з розповідей реформованого члена мафії, трофей нібито потім переплавили на золоті монети. Але Aguttes заявляє, що це "надумана теорія, з огляду на те, що він був зроблений зі сплаву золота і міді".

В аукціонному домі повідомили, що трофей знову з'явився 2016 року серед інших лотів, придбаних із приватної колекції на аукціоні в Парижі.

"Він був ретельно розслідуваний і визнаний трофеєм "Золотий м'яч Adidas" Дієго Марадони", - додали там.

Учасникам торгів буде запропоновано внести депозит у розмірі 150 000 євро (129 000 фунтів стерлінгів) для участі в аукціоні 6 червня.

Смерть Марадони - деталі

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року від гострої серцево-дихальної кризи. Йому було 60 років. В Аргентині оголосили триденну загальнонаціональну жалобу через смерть легендарного футболіста.

В Аргентині завершили розслідування обставин смерті легенди світового футболу Дієго Марадони. За підсумками розслідування було визначено вісім підозрюваних. Йдеться про нейрохірурга Леонардо Луку, психіатра Агустину Косачов, психолога Карлоса Діасу, медичного координатора Ненсі Форліні, медбрата Маріано Перроні та Рікардо Альмірону, медсестру Дахіану Мадрид і сімейного лікаря Педро Пабло Ді Спаньє.

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