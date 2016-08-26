Влада Бразилії висунула звинувачення олімпійському чемпіону з США

Про це повідомляє CNN.

Відзначається, то суддя міг призначити в якості покарання штраф, але тепер спортсмену у випадку обвинувального вироку загрожує від одного до шести місяців в'язниці.

Лохте встиг виїхати з Бразилії до пред'явлення звинувачень, його інтереси в суді може представляти адвокат.

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Нагадаємо, американські плавці Райан Лохте, Джек Конгер, Гуннар Бентц і Джиммі Фейга 14 серпня розповіли Олімпійському комітету США, що їх пограбували озброєні грабіжники по дорозі до готелю у Ріо під час Олімпійських ігор. Поліція почала розслідування інциденту, а пізніше заявила, що історія виявилася вигаданою.

Лохте пізніше вибачився за те, що «сильно перебільшив» історію про своє пограбування.