За словами Ненсі Фезер, влада країни готова до атак хуліганів, ісламістів та інших злочинців.

Під час футбольного Євро-2024 у Німеччині українській збірній нададуть посилену охорону. Про це в інтерв'ю Rheinische Post розповіла міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

За її словами, на чемпіонаті Європи будуть захищені всі команди, вболівальники та гості. Крім місцевої поліції буде задіяна федеральна поліція, посилена силами з усіх держав-учасниць турніру.

"Однак до української команди вживатимуться особливі заходи. Ми робимо все для гарантування їхньої безпеки в Німеччині, тут заходи безпеки будуть ще суворішими", - сказала Фезер.

Вона зазначила, що влада Німеччини готова до ризиків, що походять від хуліганів, ісламістських терористів та інших жорстоких злочинців, а також до кібератак під час Євро-2024.

"На чемпіонаті світу 2006 року у нас не було подібних загроз у цифровому просторі. Наприклад, Федеральне відомство інформаційної безпеки консультує УЄФА, як захистити систему онлайн-квитків від атак", - додала міністр.

Футбольний Євро-2024 - останні новини

Напередодні старту Євро-2024 УЄФА вирішила збільшити склади команд до 26 гравців. Збільшені склади використовували на останніх чемпіонатах Європи 2021 року як захід, щоб допомогти країнам впоратися з наслідками пандемії COVID.

Також УНІАН повідомляв, що Україна піднялася в рейтингу ФІФА на дві позиції після перемог у відборі на Євро-2024. Нині синьо-жовта збірна посідає в ньому 22 місце.

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