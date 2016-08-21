Ріо-2016. Жіноча збірна України посіла 5-е місце в естафеті 4х400 метрів

У Ріо-де-Жанейро завершилася естафета 4х400 метрів у жінок в рамках турніру з легкої атлетики Олімпійських ігор, де збірна України посіла 5-е місце, повідомляє кореспондент УНІАН.

Команда пробігла дистанцію за 3 хвилини 26,64 секунди.

Наша команда виступала у складі Аліна Логвиненко, Ольга Бібік, Тетяна Мельник і Ольга Земляк.

Українки зуміли нав'язати боротьбу суперницям лише у другій половині естафети, в той час як на перших двох етапах Логвиненко й Бібік йшли в кінцівці - на сьомому-восьмому місцях. Ривок зробила Мельник, вивівши команду на тверде 6-е місце, а лідер і фінішер нашої четвірки Земляк боролася за 4-е місце, але, зробивши камбек на старті, в кінцівці поступилася суперниці і замкнула п'ятірку найсильніших.

Чемпіоном ОлІмпІйських ігор в цій дисципліні стала команда США (3:19,06), срібним призером - Ямайка (3,20,34), бронзовим - Великобританія (3:25,88).

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні українець Дмитро Косинський попав в 5-ку кращих в секторі для метання спису.