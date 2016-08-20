Ріо-2016. Український борець Засєєв переміг титулованого росіянина
16:35, 20 серпня 2016Ріо-2016
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Алєн Засєєв пройшов кваліфікацію змагань з вільної боротьби.
Засєєв вийшов у 1/8 фіналу / wrestdag.ru
Українець Ален Засєєв в кваліфікації олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів до 125 кг переміг росіянина Біляла Махова.
Рахунок поєдинку - 2:2, але судді присудили перемогу українцю за технічними очками.
Зазначимо, що серед нагород 28-річного Махова - бронза Олімпіади-2012 в Лондоні, а також три золоті, срібна та бронзова медаль чемпіонатів світу.
Найвища нагорода 27-річного Засєєва - срібло чемпіонату світу 2013 року.
У поєдинку 1/8 фіналу український борець зустрінеться з грузином Гено Петріашвілі.
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