Ріо-2016. Український борець Засєєв переміг титулованого росіянина

Українець Ален Засєєв в кваліфікації олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів до 125 кг переміг росіянина Біляла Махова.

Рахунок поєдинку - 2:2, але судді присудили перемогу українцю за технічними очками.

Зазначимо, що серед нагород 28-річного Махова - бронза Олімпіади-2012 в Лондоні, а також три золоті, срібна та бронзова медаль чемпіонатів світу.

Найвища нагорода 27-річного Засєєва - срібло чемпіонату світу 2013 року.

У поєдинку 1/8 фіналу український борець зустрінеться з грузином Гено Петріашвілі.