Відеоблог Rio2016: скандал з олімпійськими квитками

Олімпійські ігри – це завжди стовпотворіння і ажіотаж. І навіть у Бразилії вболівальники хоч і не до кінця, але все ж заповнюють трибуни, особливо в фіналах ігрових видів спорту. І, звісно, завжди є охочі поживитися на продажу квитків.

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І ось днями інформаційний простір буквально підірвало повідомлення про те, що президент Європейських олімпійських комітетів Патрік Хіккі, фактично, друга людина в європейському олімпійському русі, як виявилося, торгував своїми квитками, які призначалися для безкоштовного розповсюдження і дісталися йому абсолютно безоплатно.

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За це він був заарештований бразильської поліцією. Затримання відбулося у готелі, в якому він жив (примітно, що не в його номері, а в іншому). Саме в цьому готелі проживають вищі чини міжнародного олімпійського руху.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.