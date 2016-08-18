Екс-українця з Молдови позбавили бронзової медалі Ігор-2016
Міжнародна федерація каное (ICF) позбавила медалі бронзового призера Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро Сергія Тарновського з Молдови.
Про це повідомляє прес-служба ICF.
19-річний спортсмен, який 16 серпня показав третій результат у фінальному заїзді каное-одинаків на 1000 метрів, провалив допінг-тест і був негайно відсторонений від подальшої участі в Іграх.
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Як зазначає видання Гордон, 19 серпня Сергій Тарновський мав взяти участь у змаганнях каное-двійок на дистанції 1000 метрів разом із рідним братом Олегом.
Брати Тарновські народилися в Україні, однак з 2014 року виступають за Молдову.
Четверте місце у фіналі каное-одинаків на тисячометрівці посів росіянин Ілля Штокалов, п'ятим тоді залишився представник України Павло Алтухов.
Зазначимо, що медаль каноїста Сергія Тарновського була єдиною у Молдови на цій Олімпіаді.