Екс-українця з Молдови позбавили бронзової медалі Ігор-2016

Про це повідомляє прес-служба ICF.

19-річний спортсмен, який 16 серпня показав третій результат у фінальному заїзді каное-одинаків на 1000 метрів, провалив допінг-тест і був негайно відсторонений від подальшої участі в Іграх.

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Як зазначає видання Гордон, 19 серпня Сергій Тарновський мав взяти участь у змаганнях каное-двійок на дистанції 1000 метрів разом із рідним братом Олегом.

Брати Тарновські народилися в Україні, однак з 2014 року виступають за Молдову.

Четверте місце у фіналі каное-одинаків на тисячометрівці посів росіянин Ілля Штокалов, п'ятим тоді залишився представник України Павло Алтухов.

Зазначимо, що медаль каноїста Сергія Тарновського була єдиною у Молдови на цій Олімпіаді.