Ріо-2016. Чебан показав 11-й результат у кваліфікації заїздів на каное

Українець Юрій Чебан фінішував третім у своєму кваліфікаційному заїзді на олімпійських змаганнях з веслування на каное.

Дистанцію в 200 метрів одесит подолав за 41.220. З цим показником він посів 11-е місце в загальній класифікації каноїстів у кваліфікації. Далі Чебан візьме участь у півфіналі, який відбудеться сьогодні і розпочнеться о 16:42.

Нагадаємо, 30-річний Юрій Чебан втретє бере участь в Олімпіаді. У цій дисципліні він є бронзовим призером Пекіна-2008 і Лондона-2012.