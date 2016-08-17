Ріо-2016. Українка Бех вийшла у фінал у стрибках у довжину
05:12, 17 серпня 2016Ріо-2016
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Наша спортсменка посіла 10-е місце.
Бех вийшла у фінал олімпійського турніру / xsport.ua
У Ріо-де-Жанейро завершилися кваліфікаційні змагання у стрибках у довжину у жінок в рамках олімпійського турніру з легкої атлетики, де українка Марина Бех вийшла у фінал з 10-м результатом, повідомляє кореспондент УНІАН.
Наша спортсменка в кращій своїй спробі стрибнула на 6 метрів 55 сантиметрів.
Дві інші українки у фінал змагань потрапити не змогли.
Ганна Корнута з результатом 6,37 метра посіла 19-е місце. У свою чергу, Ганна Луньова показала результат 6,15 метра і опинилася на підсумковому 31-му місці.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні українки не змогли пробитися у фінал змагань з легкої атлетики у метанні спису та забігу на 200 метрів.
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