Гімнастичне обладнання Олімпіади-2016 буде передано Україні
23:01, 16 серпня 2016Ріо-2016
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Про передачу снарядів домовився голова НОК України Сергій Бубка.
Reuters
Гімнастичне обладнання, яке використовується на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро, буде передано в Україну на безкоштовній основі. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету (НОК) України.
Зазначається, що про передачу спортивних снарядів в Україну домовився голова НОК України Сергій Бубка. Обладнання буде передано "для розвитку і примноження славних традицій вітчизняної спортивної гімнастики".
Нагадаємо, на Олімпіаді-2016 український гімнаст Олег Верняєв виграв дві медалі - срібну в багатоборстві і золоту у вправі на брусах.
Сьогодні пройшов останній день змагань зі спортивної гімнастики на Іграх в Ріо-де-Жанейро.
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