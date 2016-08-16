Гімнастичне обладнання Олімпіади-2016 буде передано Україні

Гімнастичне обладнання, яке використовується на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро, буде передано в Україну на безкоштовній основі. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Зазначається, що про передачу спортивних снарядів в Україну домовився голова НОК України Сергій Бубка. Обладнання буде передано "для розвитку і примноження славних традицій вітчизняної спортивної гімнастики".

Нагадаємо, на Олімпіаді-2016 український гімнаст Олег Верняєв виграв дві медалі - срібну в багатоборстві і золоту у вправі на брусах.

Сьогодні пройшов останній день змагань зі спортивної гімнастики на Іграх в Ріо-де-Жанейро.