Ріо-2016. Українка Земляк фінішувала сьомою у фінальному забігу на 400 метрів

Українська спортсменка у фінальному забігу на 400 метрів не змогла завоювати олімпійську медаль.

У Ріо-де-Жанейро завершився фінальний забіг на дистанції 400 метрів, де українка Ольга Земляк посіла 7 місце, повідомляє кореспондент УНІАН. Читайте такожРіо-2016. Українка Погребняк з персональним рекордом вийшла до півфіналу у бігу на 200 метрів Земляк фінішувала сьомою, подолавши дистанцію за 51,24 секунди. "Золоту" медаль злобула представниця Багамів Шане Мілер з результатом 49.44, "срібло" - в учасниці від США Еллісон Фелікс (49.51), а "бронзу" отримала Шеріка Джексон з Ямайки (49.85).

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