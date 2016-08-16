Ріо-2016. Українка Земляк фінішувала сьомою у фінальному забігу на 400 метрів
05:21, 16 серпня 2016Ріо-2016
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Українська спортсменка у фінальному забігу на 400 метрів не змогла завоювати олімпійську медаль.
REUTERS
У Ріо-де-Жанейро завершився фінальний забіг на дистанції 400 метрів, де українка Ольга Земляк посіла 7 місце, повідомляє кореспондент УНІАН.
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Земляк фінішувала сьомою, подолавши дистанцію за 51,24 секунди.
"Золоту" медаль злобула представниця Багамів Шане Мілер з результатом 49.44, "срібло" - в учасниці від США Еллісон Фелікс (49.51), а "бронзу" отримала Шеріка Джексон з Ямайки (49.85).
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