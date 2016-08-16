Ріо-2016. На честь українця Радівілова названий гімнастичний стрибок

Стрибок The Radivilov, названий на честь українця Ігоря Радівілова, офіційно занесений в міжнародні правила спортивної гімнастики. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

"Наш гімнаст Ігор Радівілов виконав свій складний коронний стрибок The Radivilov на Олімпіаді в Ріо. Таким чином, цей елемент у спортивній гімнастиці офіційно занесений в міжнародні правила. Тепер цей унікальний стрибок назавжди буде носити прізвище українця", - написав Жданов.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міжнародна федерація гімнастики (FIG) обрала п'ять нових елементів у спортивній гімнастиці, які після Олімпіади-2016 могли отримати імена спортсменів. Серед них був стрибок The Radivilov, що передбачає три обороти гімнаста в повітрі перед приземленням на ноги.

Для того, щоб цей елемент отримав назву The Radivilov, українцю Ігорю Радівілову потрібно було повторити цей стрибок, який він вже виконував на Олімпіаді-2012, за що отримав бронзову медаль.

На сьогоднішніх змаганнях Радівілов зробив спробу повторити цей елемент, але в кінці виконання вправи невдало приземлився, ледь не впавши. За це судді зняли з нього бали, і українець посів останнє восьме місце у фіналі.

Тим не менш, один факт того, що судді зарахували стрибок, дозволив FIG включити його до міжнародних правил.