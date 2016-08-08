Перший український призер Олімпіади Куліш: "Намагався не думати про медаль, хотів просто виконати свою задачу"

Одразу після чудового виступу на Олімпійських іграх в Ріо наш новоспечений срібний призер Ігор-2016 зі стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів Сергій Куліш прокоментував сьогоднішні змагання, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

«Я намагався вести себе як на звичайних змаганнях та стримувати емоції. Не думав про олімпійську медаль, а намагався працювати у звичному руслі, щоб не припуститися помилок», - зізнався українець.

Читайте такожСрібний старт України в Ріо: з'явились фото першого медаліста Олімпіади

«Я просто робив свою роботу, намагаючись виконати задачі, які були поставлені напередодні цього важливого старту», - додав Сергій.

Як повідомляв УНІАН, першу медаль Олімпіади-2016 для України сьогодні здобув Сергій Куліш, який став срібним призером у кульовій стрільбі.