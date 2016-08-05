"Місто неспокою": ЗМІ розповіли про проблеми, з якими можна зіткнутися в "олімпійському" Ріо

Про це пише Ярослава Шумик у блозі ТСН.

"Побувавши у Ріо-де-Жанейро торік у жовтні, я добре знала, куди їду на Олімпійські ігри. Не до міста свята, карнавалу та пляжів. А до міста проблем з трафіком (я би сказала, великих проблем – через відсутність розгалуженої системи метро), до міста небезпечних вулиць в будь-який час доби та специфічного місцевого менталітету... І хоча ілюзій жодних не було, все ж за два дні перебування в олімпійському містечку організатори примудрились значно перевищити мої і так значні очікування щодо кількості проблем", - пише Шумик.

Це треті Олімпійські ігри, на яких працює журналістка, але таке вона побачила вперше. За її словами, офіційне медіаселище виявилось недобудованим. Хоча продано було 100% номерів.

"Поруч із нашим корпусом все ще працюють робочі. На під'їзді до входу у селище купа будівничого сміття, яке згодом просто закрили парканом – щоб менше було видно. Але ж сміття залишилося", - пише Шумик.

Також, за словами автора, проблемою у Ріо являється мовний бар'єр.

"Іноземцям, які не знають португальської – до яких відносимося і ми, - в Ріо дуже складно. Якщо вдається хоча би з волонтерами поговорити англійською, то це щастя! Іспанська теж не сильно допомагає. Але, і тут не все просто. Навіть якщо волонтери говорять англійською і показують дорогу чи будь-що пояснюють – це не означає, що вони знають інформацію напевне", - пише автор.

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"Днями наша знімальна група і ще десяток міжнародних журналістів саме через пораду волонтера добиралася до однієї з арен понад дві години, хоча їхати туди максимум півгодини. Причому цю інформацію – яка, швидше за все, виявиться неправильною – ти отримуєш із широкою бразильською усмішкою", - додала журналістка.

За її словами, у бразильців фактично відсутнє розуміння часу.

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"Організовані європейці та представники США або Канади, що звикли жити за розкладом, а особливо це стосується журналістів, які живуть в режимі дедлайну, тут в Ріо потрохи сивіють через фактичну відсутність розуміння часу у бразильців", - пише журналіст.