Rio2016: олімпійське селище в Ріо виглядає як сучасний житловий район

14:39, 05 серпня 2016
Ріо-2016
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Олімпійське селище в Бразилії в основному нагадує сучасний міський спальний район, що, по суті, так і є. 

скриншот с записи

Спортсмени поселились у квартирах багатоповерхівок. На балконах майорять національні прапори, серед яких є і прапор України, повідомляє кореспондент УНІАН Кирило Стадніченко, який знаходиться у Ріо.

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На території олімпійського селища серед пальм пролягають тротуари, також є фонтан. 

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро пройдуть з 5 по 21 серпня.

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