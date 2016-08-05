Rio2016: олімпійське селище в Ріо виглядає як сучасний житловий район

Спортсмени поселились у квартирах багатоповерхівок. На балконах майорять національні прапори, серед яких є і прапор України, повідомляє кореспондент УНІАН Кирило Стадніченко, який знаходиться у Ріо.

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На території олімпійського селища серед пальм пролягають тротуари, також є фонтан.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро пройдуть з 5 по 21 серпня.