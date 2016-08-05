РіоНаш: кореспондент УНІАН пробрався у головне місто світу на найближчі 3 тижні!

Це – Кирило. Він дві доби жив у літаках, щоб дістатися до Бразилії. Привіз із собою дві валізи репелентів, тому що не хоче завчасно – до церемонії закриття Олімпійських Ігор-2016 – стати жертвою вірусу Зіку. Кирило буде годувати диких мавп, брати інтерв'ю у спекотних бразильських уболівальниць, підтримувати українських спортсменів, переслідувати наших уболівальників, які прибули до Південної Америки – загалом, буде намагатися вижити в умовах суворої бразильської зими, щоб розповісти нашим читачам про те, що таке Олімпіада очима вболівальника.

Спеціально для Олімпіади Кирило навчився робити селфи і записувати відео на мобільний телефон (тому, не судіть його строго – буде рости над собою на наших очах), пройшов курси з виживання в полоні у наркобаронів і з'ясував, як виглядають піраньї. Ми сподіваємося, що ці навички допоможуть йому зберегти основні функції організму до переможного кінця і показати нам, що там, за 11 тисяч кілометрів від Києва, відбувається.

Дивіться інтерв'ю українських зірок спорту, записані відразу ж після їхніх перемог і поразок на Олімпіаді, пробуйте бразильську їжу, оцінюйте пам'ятки Ріо, моліться у знаменитої статуї Христа за успіх нашої збірної і відчувайте атмосферу Олімпіади разом з УНІАН! Кирило нам покаже.

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