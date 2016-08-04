Відеоблог Олімпіади: УНІАН прилетів до Ріо

Таким чином, протягом найближчих трьох тижнів УНІАН буде розповідати про всі олімпійських і навколо олімпійські новини з самого серця Ігор - бразильського Ріо-де-Жанейро.

Вже зовсім скоро УНІАН розповість своїм читачам про успіхи наших олімпійців в Ріо, поділиться ексклюзивними інтерв'ю і багатьма іншими цікавими моментами.

Спецкореспондент УНІАН Кирило Стадниченко вже прибув до Бразилії майже після двох діб у дорозі – все заради того, щоб доставляти нашим читачам найсвіжіші новини прямо з Ріо.

УНІАН вже встиг заселитися в свою квартиру в Ріо-де-Жанейро – нехай і не в самому престижному районі міста, але зате безпечному.

За першим враженням УНІАН, хоча в Бразилії зараз зима, тут навіть вночі температура тримається в районі 20 градусів тепла.

Також наголошується, що ціни в магазинах Ріо на порядок вище київських.

При цьому поки що єдиним недоліком в Ріо УНІАН вважає наявність комарів.

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Як повідомляв УНІАН, Літні олімпійські ігри-2016 офіційно стартують в Ріо-де-Жанейро вже 5 серпня і триватимуть до 21 серпня. Україну на них представлять 205 спортсменів у 27 дисциплінах.

Однак перші змагання на Олімпійських іграх-2016 почалися ще вчора, 3 серпня – з футбольного матчу між жіночими збірними Швеції та ПАР.

Крім того, 5 серпня, напередодні офіційного відкриття Олімпіади, пройде попередня стадія змагань зі стрільби з лука.