Українські олімпійці продовжують вирушати до Ріо (фоторепортаж)

Як повідомляється на офіційній сторінці НОК України в Facebook, тепер до Ріо вилетіли легкоатлети, дзюдоїсти та бадмінтоністи.

Вчора ж в олімпійському містечку в Ріо, де вже готуються до Ігор частина українських спортсменів, підняли прапор України.

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Як повідомляв УНІАН, офіційні проводи команди відбулися 23 липня, після чого спортсмени групами почали вирушати до Бразилії - в залежності від того, хто раніше починає брати участь у змаганнях.

Цьогорічні Олімпійські ігри в Ріо триватимуть з 5 по 21 серпня.