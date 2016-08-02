Українські олімпійці продовжують вирушати до Ріо (фоторепортаж)
13:37, 02 серпня 2016Ріо-2016
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Члени української національної олімпійської збірної продовжують вирушати в Ріо-де-Жанейро, де вже в цю п'ятницю стартують Літні Олімпійські ігри.
Українські легкоатлети вирушили до Ріо / facebook.com/olympicua
Як повідомляється на офіційній сторінці НОК України в Facebook, тепер до Ріо вилетіли легкоатлети, дзюдоїсти та бадмінтоністи.
Вчора ж в олімпійському містечку в Ріо, де вже готуються до Ігор частина українських спортсменів, підняли прапор України.
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Як повідомляв УНІАН, офіційні проводи команди відбулися 23 липня, після чого спортсмени групами почали вирушати до Бразилії - в залежності від того, хто раніше починає брати участь у змаганнях.
Цьогорічні Олімпійські ігри в Ріо триватимуть з 5 по 21 серпня.
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