Український прапор урочисто піднімуть в олімпійському Ріо-де-Жанейро 31 липня

Український прапор буде урочисто піднято в Олімпійському селищі Ріо-де-Жанейро 31 липня о 17.30 за бразильським часом (23.30 за Києвом), повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Традиційна церемонія підняття державних прапорів країн-учасниць передує офіційному відкриттю кожних Олімпійських ігор і символізує готовність олімпійців країни до участі в Іграх.

Церемонії проводяться за певним протоколом і тривають близько 30 хвилин, збираючи одночасно різні за кількістю спортсменів Олімпійські команди з різних континентів.

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Разом з прапором України в Олімпійському селищі під час урочистої церемонії буде піднято і прапори таких країн, як Уругвай, Іран, Болівія та Кайманські острови.

В рамках церемонії за участю спортсменів, тренерів, офіційних осіб та керівників Національних олімпійських комітетів будуть урочисто підняті державні прапори, пролунають гімни країн. Також з офіційним привітанням учасників Ігор виступить мер Олімпійського селища Ріо і відбудеться обмін символічними олімпійськими сувенірами.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські Ігри в Ріо відбудуться з 5 по 21 серпня.