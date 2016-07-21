Найкращий спринтер світу Болт підтримав рішення CAS про відсторонення Росії

Шестиразовий олімпійський чемпіон ямайський спринтер Усейн Болт підтримав рішення Спортивного арбітражного суду (САЅ) в Лозанні, який підтвердив відсторонення російських легкоатлетів від Олімпіади, повідомляє ВВС.

"Якщо у вас є докази і ви зловили когось, я безумовно вважаю, що потрібно вжити заходів, і якщо ви вважаєте, що відсторонення всієї команди - вірне рішення, тоді я за. Правила є правила, а ситуація з допінгом у легкій атлетиці стає все гірше, тому якщо вам потрібно позначити свою позицію, то все нормально", - заявив він.

У четвер спортивний арбітражний суд (САЅ) в Лозанні відхилив позов Олімпійського комітету Росії до Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), в якому Росія оскаржувала відсторонення своїх легкоатлетів від міжнародних змагань.

Це означає, що російські легкоатлети не зможуть поїхати на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро цього року.

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Згідно з правилами міжнародної федерації, спортсмени не можуть брати участі в змаганнях під егідою IAAF, якщо їх національна федерація усунена. Це правило стосується і Олімпійських ігор цього року, говориться в повідомленні суду.