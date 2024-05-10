Скандальний український боксер Василь Ломаченко вже цієї неділі зустрінеться на ринзі з австралійцем Джорджем Камбососом.
Бій за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) та титул Міжнародної боксерської організації (IBO), яким наразі володіє Камбосос, відбудеться у Австралії. Орієнтовний час поєдинку – 5:00 за Києвом.
Ломаченко – Камбосос: де дивитися бій
Бій між Ломаченком буде доступним для українців безкоштовно. Річ у тому, що українські транслятори відмовилися від цього поєдинку. То ж єдиним власником трансляції в Україні є промоутерська компанія Top Rank Boxing. Бій можна буде подивитися на YouTube-каналі компанії, або ж на їхній Facebook-сторінці.
Ломаченко – Камбосос: хто фаворит зустрічі
На думку букмекерів, однозначним лідером бою є український боксер Василь Ломаченко. Так, його перемога українськими букмекерськими компаніями оцінюється в 1,15-1,20. Натомість коефіцієнт на перемогу суперника – 6,30. Нічия ж оцінюється у 23,0.
Василь Ломаченко: останні новини
Напередодні був представлений промо-ролик боксерського поєдинку, у якому зустрінуться українець Василь Ломаченко та австралієць Джордж Камбосос.
Раніше український боксер Василь Ломаченко заявив, його спортивна кар'єра майже завершена. Він зазначив, що йому наразі вже складно даються бої.