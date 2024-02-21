Поєдинок запланований в Австралії на 12 травня.

Представлений промо-ролик боксерського поєдинку, у якому зустрінуться українець Василь Ломаченко та австралієць Джордж Камбосос.

Бій, який наразі запланований на 12 травня в Австралії, буде титульним – спортсмени поборються за пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації) у легкій вазі.

Останній на поточний момент бій Ломаченка відбувся у травні минулого року. Тоді він поступився американцю Девіну Хейні. Натомість Камбосос минулого літа переміг британця Максі Х'юза.

Бій Ломаченко - Камбосос

Як писав УНІАН, про поєдинок Василя Ломаченка з австралійцем стало відомо 31 січня. Попри те, що двобій відбудеться у рідній для Камбососа Австралії, букмекери більше схиляються до перемоги саме українця.

Так, шанси на перемогу Ломаченка аналітики оцінили коефіцієнтом 1,18. Натомість ставки на перемогу австралійця приймають з коефіцієнтом 6,00. Нічия видається букмекерам ще неймовірнішою: на неї ставлять з коефіцієнтом 25,00.

Фаворитом майбутнього бою вважають Ломаченка і більшість спортивних експертів. Зокрема, колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Пол Маліньяджі вважає, що Камбососу буде складно виграти в українця навіть один раунд.

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