Анжеліка Терлюга / фото УНІАН
Українська каратистка Анжеліка Терлюга, котра на Олімпіаді в Токіо стала срібною призеркою, вийшла заміж за свого нареченого Володимира Зарецького.
Про це 29-річна спортсменка повідомила у себе в Instagram.
Анжеліка відмовилася від традиційної білої весільної сукні і одягла натомість білосніжні штанці та жакет. Перед початком урочистої церемонії Терлюга продемонструвала, який гарний макіяж їй зробили.
фото instagram.anzhelika_terliuga
Потім в Палаці одружень Анжеліка розписалася зі своїм коханим.
Зазначимо, що її обранець Володимир має звання майстра спорту міжнародного класу з карате і працює тренером.
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Анжеліка Терлюга: що відомо про спортсменку
- Терлюга - заслужений майстер спорту України з карате.
- Анжеліка - триразова чемпіонка Європи в особистому куміте (2017, 2018 і 2019 роки). Також в її активі срібло і дві бронзи ЧЄ і срібло на Європейських іграх.
- Терлюга першою в історії українського карате завоювала олімпійську ліцензію.