Анжеліка Терлюга вступила офіційно у шлюб.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга, котра на Олімпіаді в Токіо стала срібною призеркою, вийшла заміж за свого нареченого Володимира Зарецького.

Про це 29-річна спортсменка повідомила у себе в Instagram.

Анжеліка відмовилася від традиційної білої весільної сукні і одягла натомість білосніжні штанці та жакет. Перед початком урочистої церемонії Терлюга продемонструвала, який гарний макіяж їй зробили.

Потім в Палаці одружень Анжеліка розписалася зі своїм коханим.

Зазначимо, що її обранець Володимир має звання майстра спорту міжнародного класу з карате і працює тренером.

Анжеліка Терлюга: що відомо про спортсменку

Терлюга - заслужений майстер спорту України з карате.

Анжеліка - триразова чемпіонка Європи в особистому куміте (2017, 2018 і 2019 роки). Також в її активі срібло і дві бронзи ЧЄ і срібло на Європейських іграх.

Терлюга першою в історії українського карате завоювала олімпійську ліцензію.

Автор: Артем Будрін