Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор вчергове став фігурантом скандалу.
Про це повідомляє MMAMania.
Відомий італійський діджей, співак та продюсер Франческо Факкінетті написав заяву в поліцію, де вказав що Макгрегор зламав йому ніс після потужного удару по обличчю.
Інцидент трапився через декілька годин після хрещення немовляти Макгрегора у Ватикані.
"О 2:30 ночі на мене напав містер Макгрегор. Дуже знаменитий боєць ударив мене кулаком по обличчю, зламав ніс на очах у десяти свідків, його друзів і охоронців. Він напав на мене без всякої на те причини. Ми розмовляли понад дві години, і нам теж було весело разом. Я б міг заткнутися і нікому нічого не говорити, але я повинен розповісти, що ця людина жорстока і небезпечна. Я випадково отримав удар - такий удар може дістатися кому завгодно: моїм друзям, дружині, знайомим. Ось чому я вирішив подати до суду на Конора Макгрегора", - сказав Факкінетті.
Нагадаємо, що напередодні Макгрегор куштував віскі разом зі славетним тренером Жозе Моурінью.
Конор Макгрегор: скандали
- Зірковий боєць відомий тим, що регулярно потрапляє в скандальні ситуації.
- Так, у 2018 році він зі своїми друзями напав на автобус, в якому був російський боєць Хабіб Нурмагомедов.
- У 2019 році Макгрегор вдарив літнього відвідувача пабу, через те, що той відмовився пробувати його віскі. Пізніше ірландець вибачився і відшкодував збиток.
- Минулого року Макгрегор був затриманий у Франції після того, як показав інтимні місця заміжній жінці.
- Зовсім недавно ірландець погрожував журналісту на прес-конференції.
- Також Макгрегор став учасником сутички на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards.