На ірландського бійця вже подали до суду.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор вчергове став фігурантом скандалу.

Про це повідомляє MMAMania.

Відомий італійський діджей, співак та продюсер Франческо Факкінетті написав заяву в поліцію, де вказав що Макгрегор зламав йому ніс після потужного удару по обличчю.

Інцидент трапився через декілька годин після хрещення немовляти Макгрегора у Ватикані.

"О 2:30 ночі на мене напав містер Макгрегор. Дуже знаменитий боєць ударив мене кулаком по обличчю, зламав ніс на очах у десяти свідків, його друзів і охоронців. Він напав на мене без всякої на те причини. Ми розмовляли понад дві години, і нам теж було весело разом. Я б міг заткнутися і нікому нічого не говорити, але я повинен розповісти, що ця людина жорстока і небезпечна. Я випадково отримав удар - такий удар може дістатися кому завгодно: моїм друзям, дружині, знайомим. Ось чому я вирішив подати до суду на Конора Макгрегора", - сказав Факкінетті.

Нагадаємо, що напередодні Макгрегор куштував віскі разом зі славетним тренером Жозе Моурінью.

Конор Макгрегор: скандали

Автор: Артем Будрін