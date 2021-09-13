У ірландського бійця виник конфлікт з бойфрендом Меган Фокс.

Екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор став учасником сутички на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards.

Як повідомляє People, зірка змішаних єдиноборств хотів зробити фото з популярним репером Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), який прийшов на церемонію зі своєю дівчиною, актрисою Меган Фокс. Однак Макгрегор отримав відмову, після чого зав'язалася сутичка.

Репер відштовхнув Макгрегора, який впустив тростину. Макгрегор виплеснув свій напій у бік репера, а в ситуацію втрутилася охорона Machine Gun Kelly, після чого ірландець вдарив одного з охоронців.

Сам Макгрегор заявив, що не планував фотографуватися з репером:

"Чесно кажучи, я навіть не знаю цього хлопця. Нічого не сталося. Я б'юся тільки зі справжніми бійцями. Звичайно, я не б'юся з цими маленькими ванільними реперами. Я навіть не знаю цього хлопця. Я нічого не знаю про нього, крім того, що він був з Меган Фокс".

Конор Макгрегор: скандали

Зірковий боєць відомий тим, що регулярно потрапляє в скандальні ситуації.

Так, в 2018 році він зі своїми друзями напав на автобус, в якому був російський боєць Хабіб Нурмагомедов.

У 2019 році Макгрегор вдарив літнього відвідувача пабу, через те, що той відмовився пробувати його віскі. Пізніше ірландець вибачився і відшкодував збиток.

Минулого року Макгрегор був затриманий у Франції після того, як показав інтимні місця заміжній жінці.

Зовсім недавно ірландець погрожував журналісту на прес-конференції.

Автор: Антон Дудар