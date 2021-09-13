Конор Макгрегор / Фото REUTERS

Екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор став учасником сутички на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards.

Як повідомляє People, зірка змішаних єдиноборств хотів зробити фото з популярним репером Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), який прийшов на церемонію зі своєю дівчиною, актрисою Меган Фокс. Однак Макгрегор отримав відмову, після чого зав'язалася сутичка.

Репер відштовхнув Макгрегора, який впустив тростину. Макгрегор виплеснув свій напій у бік репера, а в ситуацію втрутилася охорона Machine Gun Kelly, після чого ірландець вдарив одного з охоронців.

Сам Макгрегор заявив, що не планував фотографуватися з репером:

"Чесно кажучи, я навіть не знаю цього хлопця. Нічого не сталося. Я б'юся тільки зі справжніми бійцями. Звичайно, я не б'юся з цими маленькими ванільними реперами. Я навіть не знаю цього хлопця. Я нічого не знаю про нього, крім того, що він був з Меган Фокс".

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Конор Макгрегор: скандали

Автор: Антон Дудар